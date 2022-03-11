"Нам не потрібна ця війна": російський пілот зробив сміливу заяву про злочини путінської влади (відео)

Він назвав війну росії з Україною злочином.

Командир літака російської авіакомпанії "Перемога" перед початком рейсу у традиційному зверненні до пасажирів заявив, що він проти війни росії з Україною та закликав громадян зробити все, щоб її зупинити.

Відео з’явилося у соцмережах у п’ятницю, 11 березня, і стало вірусним.

"А також хочу додати особисто від себе щодо сьогоднішньої політичної ситуації. Я вважаю, що війна з Україною — це злочин. І я думаю, що будь-який розсудливий громадянин мене в цьому підтримає. І зробить усе можливе, щоб це зупинити. Бажано зараз. Нам не потрібна ця війна", — звернувся до пасажирів борту пілот авіакомпанії "Перемога".

Варто зазначити, що слова пілота сприйняли оплесками.

Нагадаємо, що білоруські солдати, яких Кремль намагається змусити воювати на їхньому боці, не розуміють, навіщо їм війна з Україною та проти участі Білорусі у цьому. Щобільше, військове керівництво боїться оголошувати наказ про війну проти України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська авіація, як і повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков, атакувала населений пункт у Білорусі з території України, вчинивши провокацію, мета якої — втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною.