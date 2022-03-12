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Тупі і не лікуються: російські пропагандисти показали, як окупанти прикриваються символікою Червоного Хреста

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Рашисти обвішують свою військову техніку символікою Червоного Хреста Новина оновлена 12 березня 2022, 00:44
Рашисти обвішують свою військову техніку символікою Червоного Хреста

Рашисти зухвалими порушеннями усіх можливих правил "відзначаються" не вперше.

Російські окупанти 16 днів війни вже продемонстрували свою "силу та міць", коли прикривали свої танки жінками та дітьми, однак й іншими злочинами вони не перебирають. Зокрема, на броньовану техніку вішають прапори Червоного Хреста.

Фотодокази цього опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Пропагандисти орди такі тупі, що самі зливають у відкриті джерела факти злочинів їхньої "диво-армії". Цього разу відзначився так званий "військкор", який давно перестав бути журналістом, — Олександр Коц із "Комсомольської правди"", — йдеться у повідомленні.

Так, пропагандист у власному "репортажі" за 10 березня показав, як під прапорами Червоного Хреста переміщують бронеавтомобілі російських окупантів, що є неприпустимим порушенням.

Окупанти вішають на бронеавтомобілі прапори Червоного Хреста
Окупанти вішають на бронеавтомобілі прапори Червоного Хреста
Скріншот з репортажу "Комсомольської правди"
Скріншот з репортажу "Комсомольської правди"
  • Червоний Хрест — добровільна, гуманітарна організація, яка допомагає у наданні гуманітарної допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час, бере участь у наданні міжнародної допомоги у разі катастроф і надзвичайних ситуацій, забезпечує допомогу найменш соціально захищеним верствам населення. Емблема Червоного Христа на білому фоні — це міжнародно визнаний символ нейтральної допомоги та захисту поранених і хворих під час збройного конфлікту, який мають право використовувати виключно представники організації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тисячі трупів російських військових до РФ.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Червоний Хрест #Порушення #Прапор #Окупанти
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