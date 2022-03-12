Як у росії повідомляють про свої втрати: Геращенко пояснив хитрість рф

Про загальну кількість загиблих вважають за краще мовчати

Кількість загиблих в Україні російських солдатів продовжує збільшуватися і приховати це в росії вже не можуть. Натомість — повідомлення про загибель оформляють "по рознарядці".

Про це пише радник голови МВС Антон Геращенко і наводить приклад сторінки новинних повідомлень. Географія похорону широка — Пенза, Іркутськ, Башкирія, Єлабуга, Краснодарський край.

Геращенко зазначає, що загальну кількість загиблих із регіону називають рідко. Він вважає, що "спущена рознарядка" про організацію похорону і навіть те, що треба говорити, але ніхто не може пояснити — за що бився загиблий солдат росії.

російська влада хоче зробити похорон рутиною. Але не тільки солдатам присвячені новини росзмі після того, як їх повертають в рф. Серед офіцерського складу також чималі втрати. Через це солдати та їхнє керівництво деморалізоване, нерідкі випадки дезертирства і навіть масової здачі в полон українським захисникам.

Як раніше писав "Телеграф" в Україні вже загинули три армійські генерали росії і один з росгвардії.