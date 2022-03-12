"Позбавили українців клопоту": у Росії розбився бойовий вертоліт окупантів

російські літальні апарати розбиваються навіть не долетівши до українських кордонів

У Ростовській області зазнав катастрофи військовий гелікоптер російської федерації Ка-52. У результаті падіння літальної машини увесь екіпаж, який летів виконувати злочинний наказ російського лідера володимира путіна на території української держави, загинув.

Вказану інформацію в суботу, 12 березня, у своєму Telegram-каналі оприлюднив український журналіст Денис Казанський.

У тексті публікації також зазначається, що це один з прикладів, коли рашисти самостійно утилізують бойову техніку, навіть не діставшись до українських кордонів, чим позбавляють українських захисників додаткових клопотів.

Публікація Дениса Казанського в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як 7 березня, українські військовослужбовці знищили ще один гелікоптер окупаційних російських військ.

Також нагадаємо, що захисникам з лав Збройних сил України вдалося розбомбити гелікоптер Мі-24П(Мі-35П) RF-94966 росії, який використовувався для обстрілів українських міст та мирного населення нашої держави.