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"Позбавили українців клопоту": у Росії розбився бойовий вертоліт окупантів

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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російський гелікоптер Ка-52 Новина оновлена 12 березня 2022, 10:12
російський гелікоптер Ка-52

російські літальні апарати розбиваються навіть не долетівши до українських кордонів

У Ростовській області зазнав катастрофи військовий гелікоптер російської федерації Ка-52. У результаті падіння літальної машини увесь екіпаж, який летів виконувати злочинний наказ російського лідера володимира путіна на території української держави, загинув.

Вказану інформацію в суботу, 12 березня, у своєму Telegram-каналі оприлюднив український журналіст Денис Казанський.

У тексті публікації також зазначається, що це один з прикладів, коли рашисти самостійно утилізують бойову техніку, навіть не діставшись до українських кордонів, чим позбавляють українських захисників додаткових клопотів.

Публікація Дениса Казанського в соцмережі
Публікація Дениса Казанського в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як 7 березня, українські військовослужбовці знищили ще один гелікоптер окупаційних російських військ.

Також нагадаємо, що захисникам з лав Збройних сил України вдалося розбомбити гелікоптер Мі-24П(Мі-35П) RF-94966 росії, який використовувався для обстрілів українських міст та мирного населення нашої держави.

Теги:
#Росія #Війна
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