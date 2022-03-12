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У путіна вже натякають на нові переговори зі США: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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росія може відновити діалог із США щодо безпеки Новина оновлена 12 березня 2022, 13:13
росія може відновити діалог із США щодо безпеки

У російському МЗС готові поновити переговори із керівництвом Америки

Російська федерація може розпочати переговори з американською стороною та обговорити деякі питання, що стосуються гарантій безпеки.

Вказану інформацію оприлюднив заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков, пишуть російські ЗМІ.

Окрім цього рябков наголосив, що відновлення діалогу може відбутися при умові, того, що керівництво американської сторони готове до такого діалогу.

Водночас чиновник підкреслив, що не став би говорити, що пропозиції російської федерації щодо гарантій безпеки повністю залишаються чинними. Він також наголосив, що "ситуація змінилася".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в рамках нового потужного пакета санкцій проти країни-агресора президент Америки Джо Байден закликав до припинення будь-яких торгових відносин із росією, а Єврокомісія, своєю чергою, зайнята підготовкою чергових обмежень для рф.

Також нагадаємо, як під час тяжкої півторагодинної зустрічі глави міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови російського МЗС сергія лаврова обговорювалися питання відкриття гуманітарних коридорів та режим припинення вогню на території української держави.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Перемовини
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