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Зруйнувати міста і тиснути на населення: у Москві розповіли про плани путіна щодо війни в Україні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Валерій Соловей Новина оновлена 13 березня 2022, 16:48
Валерій Соловей

Російський політолог Валерій Соловей розповів, що кремль не має наміру йти на компроміс

Поки в Україні йде вже 18-й день війни з російськими окупантами, багато експертів намагаються передбачити наступні кроки кривавого диктатора путіна.

Так, відомий російський політичний аналітик та історик Валерій Соловей заявив в інтерв’ю PERVOE RADIO 89.1 fm, що кремль має намір наростити зусилля у війні з Україною.

"Знищити економічну, технологічну інфраструктуру України, при чому вже не військову. Це перше. Друге: створити такий тиск на населення великих міст, щоб воно залишило ці міста та кинулося на Захід. Тобто спровокувати гігантський потік біженців. Може зрости до 10 млн (біженців — ред.), тобто спровокувати катастрофу, при якій Захід сам тиснутиме на Україну, та й плюс страждання населення змусять, як вважають у кремлі, піти президента Зеленського на прийняття російського ультиматуму. Це те, як бачиться", — вважає Соловей.

Крім того, політолог акцентував увагу на тому, що зараз відбувається на Чорнобильській АЕС: "Повірте, це, на жаль, сталося не просто так. Ось ця проблема, вона може раптово спливти зараз у контексті воєнних дій, що ведуться в Україні".

Раніше Валерій Соловей заявив, що деяким країнам Європи вже потрібно починати готуватися до військового протистояння Москви. Політолог вважає, що наступна держава, яка може на собі відчути силу удару російської армії, це Молдова. Потім буде Грузія та країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія).

Нагадаємо, що Валерій Соловей давно відомий антикремлівськими висловлюваннями і був навіть заарештований напередодні вторгнення в Україну через свої погляди. А про те, що путін може влаштувати війну, історик говорив ще під час народних протестів у Казахстані.

Теги:
#Кремль #Росія #Війна #Валерій Соловей
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