У Москві любительку путіна за лічені секунди запакували в автозак (відео)

На антивоєнні мітинги в рф приходять і прихильники путіна.

У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в багатьох російських містах проходять антивоєнні мітинги, які без проблем розганяються силовиками кривавого диктатора володимира путіна. У мережі з’явилося цікаве відео з московських протестів, де поліція забирає прихильницю президента росії.

На кадрах видно, що спочатку путінські силовики забирають із площі дівчину, яка тримає в руці плакат із написом: "Два слова". Потім до камери підходить жінка, яка натякнула, що має іншу позицію щодо війни в Україні й вона підтримує володимира путіна. Щойно жінка почала висловлювати свою думку, її тут же пов’язала поліція та відвела до автозаку.

"Людина прийшла сказати, що її влаштовує, мабуть, путін і все інше, але вона не простояла і кількох секунд", — зазначив журналіст.

Нагадаємо, антивоєнні мітинги в росії стартували вранці, а російська поліція відразу почала пакувати учасників нечисленних протестів.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні українці без зброї мітингують проти озброєних окупантів.