Російський олігарх після втрати супердорогої яхти різко закликав до миру в Україні

Втрата яхти за 530 мільйонів євро змусила бізнесмена прокоментувати російсько-українську війну

Відомий російський олігарх Андрій Мельниченко, яхту якого нещодавно конфіскували в Італії, виступив проти війни в Україні.

Про це він висловився Reuters, повідомляє "Телеграф".

Сибірський "король вугілля", як називають 50-річного Мельниченка, сам росіянин, але народився в Білорусі, а його мати — українка.

"Події в Україні справді трагічні. Нам терміново потрібен мир", — заявив він.

Однак у найкращих традиціях російської пропаганди бізнесмен також заговорив про "братні народи".

"Як росіянин за національністю, білорус за походженням і українець по крові, я відчуваю величезний біль і зневіру, спостерігаючи, як воюють і вмирають братні народи", — цитує його Reuters.

За його словами, внаслідок війни постраждає сільське господарство та продовольство, так, вже зросли ціни на добрива, що б’є по фермерах.

"Наразі це призведе до ще більш високої продовольчої інфляції в Європі та ймовірної нестачі продовольства у найбідніших країнах світу", — підсумував Мельниченко.

Нагадаємо, що раніше в Італії через санкції Заходу проти росії конфіскували яхту Мельниченка вартістю 530 мільйонів євро, вона світовий рекордсмен за розміром серед вітрильних суден.

Як повідомляв "Телеграф", ще конфіскували яхти олігархів Усманова, Сечина, Тимченка, Мордашова, а Абрамович тим часом намагається сховати свою 140-метрову яхту Solaris за межами країн, які запровадили санкції.