Американський генерал спрогнозував, на скільки ще вистачить сил росії воювати з Україною

При цьому Захід має пришвидшити свою допомогу для України.

Сил російської армії може вистачити ще максимум на 10 днів військової агресії проти України. Це станеться за умови, що Захід прискорить свою підтримку для України.

Таку думку в ефірі американського телеканалу MSNBC висловив генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

За його словами, приблизно через десять днів у росії вичерпаються можливості атакувати Україну, за умови, що Захід не лише не продовжить, а й прискорить свою підтримку.

"У них немає трьох речей: у них немає часу, людської сили, і я думаю, що у них немає боєзапасу. Приблизно через 10 днів, і це моя оцінка, якщо припустити, що ми, Захід, не тільки продовжуватимемо, а й прискоримо постачання всього, чого потребують українці, щоб знищити російську артилерію, ракетні установки та пускові установки крилатих ракет – якщо припустити, що ми це робимо, я думаю, що за наступні 10 днів Росія досягне своєї кульмінації, що означає, що вони не зможуть продовжувати атаки", — пояснив генерал свою думку.

За словами Ходжеса, ситуація у російсько-українській війні зараз нагадує "перегони". А обіграти росіян у цій війні Україна зможе тоді, коли Захід прискорить та розширить постачання необхідної зброї.

"У росіян закінчуються сили, боєприпаси та час. Зараз саме час тримати ногу на газі", — такий допис з'явився у Twitter-акаунті Ходжеса.

Нагадаємо, що США виділили ще 200 мільйонів на зброю для ЗСУ. Також у ЗМІ з’явилася інформація про те, що адміністрація американського президента працює з партнерами в Європі для того, щоб забезпечити постачання складних комплексів ППО в Україну. Однак, як і в історії з польськими винищувачами, США не можуть безпосередньо передати свої зразки озброєння на потреби ЗСУ, оскільки їхнє освоєння потребує часу, якого в українських захисників уже немає. Тому натомість вони працюють із країнами Східної Європи, у яких в арсеналі залишилися добре відомі українським військовим комплекси С-300.