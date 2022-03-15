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У росії концертами відзначать загибель тисячі своїх солдатів в Україні

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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В росії влаштують концерти та відзначать загибель своїх солдатів. Новина оновлена 15 березня 2022, 09:41
В росії влаштують концерти та відзначать загибель своїх солдатів.

Концерти проведуть під нацистськими символами.

У Росії організовують мітинги-концерти на підтримку війни в Україні.

Як повідомляють російські ЗМІ, 18 березня росіяни вирішили згадати річницю анексії Криму та у регіонах провести мітинги-концерти на підтримку російської армії.

Чому росії не виграти війну проти України?

Святкування пройде під трьома загальними гаслами: "Za Мир", "Za Росію" та "Za президента". Крім того, як зазначає видання, регіони отримали від федеральної влади технічне завдання щодо відзначення цієї дати. Плануються виступи на підтримку "визволення Донбасу".

Заходи відбудуться у великих містах росії з представниками всіх парламентських партій.

Довідка. 16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя пройшов невизнаний світом "референдум" щодо статусу півострова, за результатами якого росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результатів голосування на "референдумі". Президент росії володимир путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до росії.

Нагадаємо, з початку війни ЗСУ продовжують завдавати нищівних ударів по ворогові, знищуючи його особистий склад та військову техніку. Станом на 15 березня за попередніми підрахунками російська армія втратила понад 13,5 тисячі людей.

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#Концерт #Мітинг #Росія
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