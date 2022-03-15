"Не такий росіянин": Ходорковський у прямому ефірі збрехав щодо війни в Україні (відео)

Мирні українці гинуть, однак у Росії, як і раніше, запевняють — їхня армія не стріляє в цивільних

Ексочільник російської нафтокомпанії "ЮКОС" Михайло Ходорковський, який нещодавно закликав своїх співгромадян протестувати проти війни з Україною, оскандалився після чергового ефіру на телебаченні. У прямому включенні він заявив, що російські військові ще не мають команди стріляти у мирних українців, а тому цивільні не гинуть.

Уривок виступу Ходорковського на Twitter опублікував користувач Andrii Drozda.

За словами росіянина, зараз перед путінською армією є лише два варіанти розвитку подій — вони можуть або припинити вторгнення, або бити містами.

"Вони вибирають бити по містах, бо у них наказ від путіна довести ситуацію до своєї перемоги. Це логіка війни, — намагається виправдати загарбників Михайло Ходорковський, одразу ж додаючи: — Ніхто цілеспрямовано в жителів поки що не стріляє, частка вбитих цивільних на сьогодні поки що менше, ніж убитих військових".

Користувачі соцмережі зазначають, що це інтерв’ю є свіжим, тому говорити щось про непоінформованість російського "опозиціонера" не варто. Багато хто висловив своє невдоволення такою позицією.

Тим паче, що ще 10 березня у Міноборони заявляли — убитих цивільних уже набагато більше, ніж загиблих українських військовослужбовців. Це й не дивно, адже лише в одному Маріуполі, за приблизними оцінками, з життям розпрощалося понад 2,3 тисячі людей.

Також ми розповідали, що у Бучі під час евакуації загинуло мирних жителів, серед яких були діти. Окупанти просто відкривали вогонь на поразку. А в перші дні війни на Сумщині вони взагалі вдарили з танка по автомобілю з молодою сім’єю. Загиблій дитині не було й двох років.