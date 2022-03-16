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Зеленський вказав росіянам, куди насправді їх веде путін та чим для них закінчиться війна

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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путінський режим у росії не приведе ні до чого хорошого Новина оновлена 16 березня 2022, 03:02
путінський режим у росії не приведе ні до чого хорошого

Президент України закликав росіян діяти вже зараз.

Кривавий диктатор та російський президент володимир путін, який оголосив війну Україні, веде свою країну та народ у прірву. А війна для росіян закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією.

Про це у відеозверненні в ніч на середу, 16 березня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Громадяни Росії! Кожен з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни. Ганьбою і бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії так само нелюдяно, як до українців ставилися ви, окупанти", — звернувся Зеленський до росіян.

Український лідер зазначив, що зараз саме від громадян росії залежить подальший хід подій, а російських чиновників Зеленський закликав виступити проти війни, адже у протилежному разі їх позбавлять геть усього.

А представників російської пропаганди президент України закликав звільнитися.

"Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви наражаєтеся на значно більший ризик, ніж якщо просто підете, просто звільніться. Ризику санкцій і міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни за виправдання військових злочинів. Звільняйтесь. Кілька місяців без роботи для вас точно будуть кращими, ніж все життя з міжнародним переслідуванням", — резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Великої сімки оприлюднили плани щодо "перекриття повітря" режиму путіна.

Теги:
#Україна #Росія #Путін #Війна #Зеленський
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