Зеленський вказав росіянам, куди насправді їх веде путін та чим для них закінчиться війна

Президент України закликав росіян діяти вже зараз.

Кривавий диктатор та російський президент володимир путін, який оголосив війну Україні, веде свою країну та народ у прірву. А війна для росіян закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією.

Про це у відеозверненні в ніч на середу, 16 березня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Громадяни Росії! Кожен з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни. Ганьбою і бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії так само нелюдяно, як до українців ставилися ви, окупанти", — звернувся Зеленський до росіян.

Український лідер зазначив, що зараз саме від громадян росії залежить подальший хід подій, а російських чиновників Зеленський закликав виступити проти війни, адже у протилежному разі їх позбавлять геть усього.

А представників російської пропаганди президент України закликав звільнитися.

"Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви наражаєтеся на значно більший ризик, ніж якщо просто підете, просто звільніться. Ризику санкцій і міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни за виправдання військових злочинів. Звільняйтесь. Кілька місяців без роботи для вас точно будуть кращими, ніж все життя з міжнародним переслідуванням", — резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Великої сімки оприлюднили плани щодо "перекриття повітря" режиму путіна.