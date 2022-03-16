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"Аська" повертається: у росії планують повернутися до застарілого месенджера

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Розробники планують повернути "аську" Новина оновлена 16 березня 2022, 10:17
Розробники планують повернути "аську"

російська федерація згадала про "легендарну" ICQ

Месенджер ICQ (аська), що належить російському інтернет-холдингу VK Group, до літа 2022 повернеться до життя в новій версії. Розробники задумали його масштабний перезапуск.

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Інформацію щодо перезапуску ходового у нульових месенджера у середу, 16 березня, оприлюднили російські ЗМІ.

Згідно з даними близьких до VK Group компаній, обговорення повернення проєкту ICQ розпочалися ще у середині лютого 2021 року. Консультації на рівні топ-менеджменту проходили упродовж двох днів, з 16 по 17 лютого, а після введення жорстких пакетів санкцій проти російської федерації, а також призупинення роботи закордонних компаній, діалоги про перезапуск "аськи" дійшли й до керівництва країни.

Також зазначається, що холдинг VK Group планує розгорнути проєкт ICQ вже улітку 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що керівництво російської федерації продовжує позбавляти своїх жителів доступу до популярних соціальних мереж і після блокування Facebook, з 14 березня розпочалося масштабне блокування сторінок росіян в "Інстаграмі".

Теги:
#Росія #ВКонтакте #ICQ #Перезапуск #Проєкт
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