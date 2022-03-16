В росії депутат прийшла до міськради в українському образі (фото)
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Депутати вибухнули гнівними тирадами на адресу Пирогової.
Депутат російського Новосибірська Хельга Пирогова прийшла на сесію міськради у вінку із соняшників та синій вишиванці.
Про це повідомляє сибірський паблік Тайга.інфо у Facebook.
При цьому віце-спікери від ЄР та ЛДПР вибухнули гучними, образливими та однотипними тирадами.
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"При цьому самим єдиноросам видали нові маски з буквою Z і силуетом ведмедя. Вони в них і сиділи. Свою пропагандистську думку вони транслювали і намагалися заткнути незалежних депутатів, а чужу думку вони зазвичай просто не допускають", — йдеться у повідомленні.
У коментарі під фото користувачі підтримали Пирогову та оцінили такий сміливий вчинок. Також зазначили, що страх критики говорить лише про слабкість такої влади.
Нагадаємо, як писав "Телеграф", на головному пропагандистському телеканалі росії редакторка Марина Овсяннікова увірвалася в прямий ефір з плакатом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". У щирість дівчини повірили не всі українці.
Згодом стало відомо, що за такий вчинок дівчину оштрафували на 30 тисяч рублів.