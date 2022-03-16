В росії депутат прийшла до міськради в українському образі (фото)

Депутати вибухнули гнівними тирадами на адресу Пирогової.

Депутат російського Новосибірська Хельга Пирогова прийшла на сесію міськради у вінку із соняшників та синій вишиванці.

Про це повідомляє сибірський паблік Тайга.інфо у Facebook.

При цьому віце-спікери від ЄР та ЛДПР вибухнули гучними, образливими та однотипними тирадами.

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"При цьому самим єдиноросам видали нові маски з буквою Z і силуетом ведмедя. Вони в них і сиділи. Свою пропагандистську думку вони транслювали і намагалися заткнути незалежних депутатів, а чужу думку вони зазвичай просто не допускають", — йдеться у повідомленні.

Депутат міськради Новосибірська Хельга Пирогова

У коментарі під фото користувачі підтримали Пирогову та оцінили такий сміливий вчинок. Також зазначили, що страх критики говорить лише про слабкість такої влади.

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Нагадаємо, як писав "Телеграф", на головному пропагандистському телеканалі росії редакторка Марина Овсяннікова увірвалася в прямий ефір з плакатом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". У щирість дівчини повірили не всі українці.

Згодом стало відомо, що за такий вчинок дівчину оштрафували на 30 тисяч рублів.