Збирають рештки? У росії почали рахувати іноземні ліки

Аптеки росії чекає переоблік закордонних медичних препаратів

Санкції проти росії активно дають свої "плоди" — криза в постачаннях комплектуючих вже відправила великого російського автовиробника "АвтоВАЗ" у відпустку, а відмова закордонних фармакологічних компаній надавати свою продукцію в російські аптеки "змусило" МОЗ Росії перераховувати свої запаси.

На Telegram-каналі Baza з’явилося фото запиту з вимогою перерахувати в аптеках залишки медичних виробів, які були ввезені до Росії з-за кордону. Підпорядкований МОЗ Росздравнадзор звернувся до компаній, що займаються продажем закордонних медичних виробів, з проханням порахувати залишки товару на складах.

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Згідно з цим запитом, такі аптеки повинні були до 14 березня скласти Excel-таблицю, в якій було б показано "інформацію про складські залишки медичних виробів закордонного виробництва", які були ввезені на продаж до РФ. Зазначимо, що при цьому сам запит Росздоровнагляду датовано 13 березня.

Користувачі мережі не змогли пройти повз і цю новину, почавши пропонувати росіянам "аналоги" ліків у вигляді ромашки та подорожника. Також у мережі почали жартувати про неможливість росіян працювати з Excel, адже він у них заблокований.

Як повідомлялося раніше, росія продовжує стикатися з безпрецедентним економічним тиском із боку Заходу після початку вторгнення в Україну. Наприклад, Америка, Японія та Великобританія оголосили про запровадження нових жорстких санкцій проти російської федерації.

За даними західних ЗМІ, справа вже дійшла до того, що влада країни звернулася до Китаю за економічною та збройовою допомогою. Однак у самому Китаї кажуть, що нічого про це прохання росії не чули.

Також США вже оголосили путіна військовим злочинцем. Рішення було прийнято одноголосно — варіант "за" обрали і республіканці, і демократи Конгресу.