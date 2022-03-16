В Україні загинув син заступника губернатора одного з регіонів росії

У росії окупанта посмертно нагородили медаллю за відвагу

Українські захисники, які належать до лав Збройних сил України, ліквідували сина одного з російських високопосадовців.

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Вказану інформацію, посилаючись на російські ЗМІ, у власному Telegram-каналі оприлюднив український журналіст Денис Казанський.

Мова йде про 23-річного заступника командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи 137 полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії Георгія Дудорова. Росіянин виявився сином заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова.

Згідно з офіційними відомостями, які підтвердили й джерела у регіональному уряді, 6 березня 2022 року Георгій Дудоров їхав у колоні, яка потрапила під потужний обстріл бійцями Збройних сил України. Після потрапляння артилерійського снаряда українських захисників, син чиновника отримав поранення, що виявилися несумісними із життям, і загинув.

Окрім цього також відомо, що сина заступника губернатора посмертно нагородили медаллю за доблесть та відвагу.

"Цікаво, заступник губернатора Ненецького автономного округу вже подякував Путіну за мудру політику? Чи приклеїв на свій автомобіль букву Z?", — саркастично підписав свій допис Казанський.

Георгій Дудоров

Раніше "телеграф" повідомляв, як бійці ЗСУ, які невпинно боронять українські землі від загарбників з російської федерації, ліквідували командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади — полковника росії Сергія Івановича Порохню.