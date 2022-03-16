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На Балі вже не так казково: скарги росіянки на наслідки війни проти України викликали бурхливу реакцію мережі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російська блогерка Кісс Кейт Новина оновлена 16 березня 2022, 23:23
Російська блогерка Кісс Кейт

Санкції Заходу дісталися росіянки навіть на острові в Індійському океані.

Відома російська блогерша Кісс Кейт (Катя Токар) на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну заявила, що їй стало складно жити на Балі після падіння курсу рубля.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в TikTok, де на неї підписано 3,4 млн підписників.

У ролику, який вона назвала "Як ситуація у світі відбивається на туристах із Росії", дівчина розповіла, що їй довелося виселитися з вілли через падіння курсу рубля. Тепер вона шукає інше житло, проте власники нерухомості під час заселення запитують її про національність. При цьому блогерка боїться зізнатися, що вона росіянка.

"Напевно, у росії не так сильно відчувається зростання цін, як для нас. За кордоном все стало дорожче приблизно вдвічі", — розповіла блогерка.

У коментарях їй пояснили, що в росії сьогодні напевно гірше, ніж на Балі.

Реакція мережі на відео Кісс Кейт про складнощі життя на Балі
Реакція мережі на відео Кісс Кейт про складнощі життя на Балі

Раніше повідомлялося, що 16 березня в ЗМІ спливли деталі мирного плану України та рф. У Зеленського вже відреагували на цю інформацію. Крім того, у середу українська армія збила щонайменше 10 літаків та вертольотів російських окупантів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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