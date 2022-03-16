На Балі вже не так казково: скарги росіянки на наслідки війни проти України викликали бурхливу реакцію мережі

Санкції Заходу дісталися росіянки навіть на острові в Індійському океані.

Відома російська блогерша Кісс Кейт (Катя Токар) на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну заявила, що їй стало складно жити на Балі після падіння курсу рубля.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в TikTok, де на неї підписано 3,4 млн підписників.

У ролику, який вона назвала "Як ситуація у світі відбивається на туристах із Росії", дівчина розповіла, що їй довелося виселитися з вілли через падіння курсу рубля. Тепер вона шукає інше житло, проте власники нерухомості під час заселення запитують її про національність. При цьому блогерка боїться зізнатися, що вона росіянка.

"Напевно, у росії не так сильно відчувається зростання цін, як для нас. За кордоном все стало дорожче приблизно вдвічі", — розповіла блогерка.

У коментарях їй пояснили, що в росії сьогодні напевно гірше, ніж на Балі.

Реакція мережі на відео Кісс Кейт про складнощі життя на Балі

Раніше повідомлялося, що 16 березня в ЗМІ спливли деталі мирного плану України та рф. У Зеленського вже відреагували на цю інформацію. Крім того, у середу українська армія збила щонайменше 10 літаків та вертольотів російських окупантів.