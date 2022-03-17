До пропаганди війни в росії залучили маленьких дітей — таких, як їхні військові вбивають в Україні

У російських дитячих садках проводять акції із символікою Z.

Символ Z, який російські окупанти малюють на військовій техніці з початку вторгнення в Україну, у самій росії став дуже популярним.

Висловлюючи підтримку російським військовим, у форму Z вишиковуються учасники флешмобів, цю літеру малюють на автомобілях та на громадському транспорті, на білбордах та на футболках. До Z-акцій почали залучати навіть найменших громадян.

Чому росії не виграти війну проти України?

У той час, як українські діти гинуть від рук російських окупантів, у самій росії в дитячих садках вихователі влаштовують "заходи" із символікою Z. Швидше за все до регіонів прийшла військова рознарядка провести "патріотичні" акції.

Відповідні фото потрапили до соцмережі. Так, в одному з дошкільних закладів дітей "виклали" на підлозі у формі відомої літери.

В Хакасії (південний Сибір) дітей посадили навколішки з Z-малюнками. Крім того, символ розфарбували у кольори георгіївської стрічки та написали військово-патріотичні гасла.

Зазначимо, що в російських регіонах ніхто не розуміє, що означають літери Z і V на військовій техніці окупантів. Місцеві чиновники відповідали журналістам завченими фразами, на кшталт "Завдання буде виконано" та "Сила в правді".

Ще в одному садку дітей вишикували у вигляді літери V, вручили малюнки з Z символом. Вихователі взяли до рук великі російські прапори.

У коментарях під такими фото одні користувачі обурюються та зазначають, що діти нічого не розуміють і проводити такі акції просто безглуздо. Інші вважають, що після таких "уроків" діти виростуть нацистами.

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Нагадаємо, з початку війни, яку почала Росія, в Україні 103 дитини загинули і понад 100 поранені.

Слід також зазначити, що за 21 день війни російська армія втратила понад 13,8 тисяч солдатів. Але у Росії ці цифри замовчуються і ніхто не знає реальних втрат.