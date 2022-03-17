Без принтера та сканера: світовий лідер з друку призупинив поставки до росії

Зарубіжні компанії залишають російський ринок.

Через повномасштабне вторгнення в Україну працювати в росії або співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та послуги відмовилися сотні компаній. Щодня список лише збільшується.

Так, 17 березня стало відомо, що компанія Xerox призупинила постачання продукції до росії.

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Про це повідомляє Мarketwatch із посиланням на заяву головного фінансового директора компанії Ксав’є Хейсса.

За його словами, компанія відстежує зміну ситуації в країні та поінформована про загрозу потенційного вилучення активів російським урядом.

"Ми дотримуємося всіх застосовуваних урядових санкцій, продовжуємо уважно стежити за подіями і коригуємо відповідні заходи відповідним чином ", — заявили в компанії.

Там сподіваються на "швидке відновлення миру".

Довідка. Корпорація Xerox – американська корпорація, один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами та масового випуску копіювальних апаратів.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що літаки найбільшого в росії вантажного авіаперевізника "Волга-Дніпро" повністю зупинили польоти.