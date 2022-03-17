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Без принтера та сканера: світовий лідер з друку призупинив поставки до росії

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Корпорація Xerox Новина оновлена 17 березня 2022, 12:05
Корпорація Xerox

Зарубіжні компанії залишають російський ринок.

Через повномасштабне вторгнення в Україну працювати в росії або співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та послуги відмовилися сотні компаній. Щодня список лише збільшується.

Так, 17 березня стало відомо, що компанія Xerox призупинила постачання продукції до росії.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це повідомляє Мarketwatch із посиланням на заяву головного фінансового директора компанії Ксав’є Хейсса.

За його словами, компанія відстежує зміну ситуації в країні та поінформована про загрозу потенційного вилучення активів російським урядом.

"Ми дотримуємося всіх застосовуваних урядових санкцій, продовжуємо уважно стежити за подіями і коригуємо відповідні заходи відповідним чином ", — заявили в компанії.

Там сподіваються на "швидке відновлення миру".

Довідка. Корпорація Xerox – американська корпорація, один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами та масового випуску копіювальних апаратів.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що літаки найбільшого в росії вантажного авіаперевізника "Волга-Дніпро" повністю зупинили польоти.

Теги:
#Росія #Санкції #Війна
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