Окупанти сподіваються вижити завдяки українським патронам: що вигадали солдати ворога

Російські військові готові завдати собі поранень, щоб не воювати в Україні.

Російські військові не хочуть далі воювати з українцями і ставлять собі єдине завдання – вижити.

Для цього вони шукають "українські патрони", щоб прострелити собі ноги та потрапити до шпиталю.

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Про це свідчить нова перехоплена розмова російського окупанта з матір’ю, яку оприлюднила Служба безпеки України.

" Я тобі по секрету скажу ... ми хотіли патронами 7.62, українськими, коротше, один одному ноги прострелити і повернутися в шпиталь в Буденовськ ... ", — ділиться з матір’ю солдат рф.

Російський солдат мріє втекти з поля бою, бо втрати в особовому складі лякають. Залишки його бригади зараз дислокуються у Миколаївській області. Вони хочуть зайти до міста, проте вже стали небоєздатними.

"У нас 120 людей відправили назад із бригади до шпиталю з пораненнями (…) ще приблизно 320 людей поранених та 350 людей — "200-й" вантаж", — сказав росіянин.

Жінка розповіла синові, що хоче сходити до військкомату та попросити, щоб його повернули додому. У відповідь військовий розповів, що його не повернуть, а ті, хто відмовилися воювати, вже отримали вісім років в’язниці.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Особовий склад противника деморалізовано, вони дезертирують.

На 17 березня російська армія втратила 14 тисяч солдатів та офіцерів. Також знищено понад 400 танків та 1400 броньованих машин.