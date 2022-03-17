У Кремлі зізналися в боягузтві путіна
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путін боїться їхати до зони бойових дій в Україні
російський кривавий диктатор володимир путін боїться їхати на війну в Україну і зустрічатися з російськими солдатами, яких власне командування кинуло в Україні напризволяще.
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Про це повідомив прес-секретар путіна дмитро пєсков.
За його словами, путін не планує поїздки до зони військових дій в Україні. Крім того, російський кривавий диктатор боїться зустрічі зі своїми солдатами і не планує відвідувати їх у шпиталях.
Крім того, російські окупанти демонструють дедалі більше бажання досягти будь-яких домовленостей на переговорах. Очевидно, сприяю цьому колосальні втрати окупантів в Україні. Так, пєсков підтвердив, що контакти російських та українських переговорників продовжаться сьогодні, однак, за словами пєскова, до підписання будь-яких домовленостей Україна поки що не близька.
Зазначимо, що останнім часом все частіше звучать заяви російської сторони щодо можливості прямої зустрічі путіна та зеленої. Нещодавно пісків визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС сергій лаврів.
Крім того, 16 березня в ОП заявили про підготовку документів для зустрічі путіна та Зеленського.
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