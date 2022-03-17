Олігарх із росії поскаржився, що через санкції йому доведеться самому прибирати вдома

Фінансове становище бізнесмена постійно погіршується

Заморозка банківських рахунків через санкції західних країн привела багатьох російських багатіїв у жах. Серед них — і співвласник Альфабанку, співзасновник компанії LetterOne Михайло Фрідман, який раніше підтримав Україну у війні з росією, а тепер скаржиться на відсутність грошей.

Про це він розповів під час інтерв’ю з журналісткою видання Bloomberg.

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За його словами, він не має величезної кількості нерухомості по всьому світу або яхт, він нібито володіє виключно будинками в Москві та Лондоні, а також квартирою батьків на території Латвії. Ще у нього була квартира у Львові, що раніше належала його батькам (сам він народився в Україні — ред.). Нині ж у ній живуть біженці, на що олігарх особисто дав дозвіл.

Тим не менш, на відсутність грошей Фрідман все одно скаржиться, хоча й уточнює, що українцям зараз набагато гірше. Втім, зараз його турбота — спроби зрозуміти, як платити за дрібними рахунками, наприклад, прибиральниці.

"Може, мені самому прибирати в будинку? — нервово запитує він. — Без проблем. Коли я був студентом, то жив у маленькій кімнаті гуртожитку із чотирма хлопцями, але через 35 років це несподівано".

Фрідман заявляє, що збирається оскаржувати санкції Євросоюзу. І називає себе "бранцем", опинившись у Лондоні з заарештованими грошовими рахунками. Зараз його фінансова ситуація стає дедалі гіршою.

"Я не знаю, як жити, — зізнався він у розмові з журналісткою. — Я не знаю. Я справді не знаю".

Нагадаємо, що Михайло Фрідман нещодавно потрапив у загальний санкційний список із посіпаками путіна Дмитром Пєсковим та Сергієм Шойгою. Великобританія обмежила доступ до іноземних активів майже для 400 громадян Росії.