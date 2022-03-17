Шойгу вигадав спосіб "помститися" особисто Зеленському

Українські президент та режисер про відповідний документ нічого не знали, проте користуватися кривавими грошима росії й без того не збиралися

Міністр оборони російської федерації сергій шойгу закликав Міністерство культури росії виключити українського президента Володимира Зеленського та режисера Олександра Роднянського з "культурної повістки".

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Вказану інформацію у четвер, 17 березня, оприлюднили у росЗМІ, посилаючись на власні джерела.

За словами керівника російського міноборони, він обурений тим, що у Росії досі транслюються фільми та телепередачі за участі Зеленського, а також ведеться робота над кількома проєктами українського продюсера Роднянського.

Заява Шойгу

Своє чергою продюсер Роднянський вже прокоментував заклик міноборони росії щодо виключення його з "культурного порядку денного російської федерації" та наголосив, що ні при яких обставинах не планує користуватися російськими грошима.

"Мені про це нічого не було відомо. Якщо ж ця інформація підтвердиться, на моїй діяльності це не позначиться. Я за жодних обставин не збираюся користуватися грошима російської держави", — заявив він.

Варто також відзначити, що міністерка культури рф Ольга Любимова поки що надати офіційну відповідь щодо питання виключення Зеленського і Роднянського не встигла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністра оборони росії сергія шойгу звинувачують у підготовці державного перевороту у російській федерації.