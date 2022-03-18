Найсиніша армія світу: докази алкоголізму російських солдатів від ЗСУ

У мережі показали "цікаві" таблички-нагадування з російської техніки.

Йде 23-й день повномасштабної війни росії та України, і українські воїни вже встигли здобути собі в користування не один "трофей" від російської армії: це і реактивні системи залпового вогню "Ураган", і САУ (самохідна артилерійська установка) і т.д.. Проте, крім військових трофеїв, українці отримують і безліч приводів посміятися з солдатів з рф. Наприклад, а однією з кинутих окупантами САУ хлопці із ЗСУ знайшли кумедне нагадування.

Відео техніки опублікували на сторінці у Фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

"Ще один трофей. Кинута російськими окупантами САУ, з табличкою-нагадуванням для "воїнів" самої "синьої" армії світу — "Антифриз — яд" — йдеться в повідомленні, натякаючи на те, що російські солдати люблять "заглядати в склянку".

Антифриз – це злегка пофарбована рідина, яка (разом з водою) застосовується в системі охолодження автомобіля. Її використовують для систем охолодження усіляких двигунів внутрішнього згоряння, а також застосовують для автономних систем опалення будинків та приміщень, системи охолодження обладнання, вентиляції, кондиціонерів певних категорій.

Раніше ми розповідали про те, як у небі над Києвом вдалося збити черговий російський бойовий літак — завдяки прицільному влученню снаряда зі "Стінгера" ще один "окупаційний" птах приземлився надовго.