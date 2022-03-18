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У росії вже загрожують ракетним ударом по Грузії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У росії вже загрожують ракетним ударом по Грузії Новина оновлена 18 березня 2022, 13:07

Експерт із МДІМВ вважає, що ракетний удар по Грузії ніхто і не помітить.

Російська влада вирішила загрожувати не лише Україні, Європейським країнам та США, а й ще одній своїй "сусідці", яка й так уже постраждала від росії, — Грузії. Провідний експерт Центру військово-політичних досліджень МДІМВ Михайло Олександров заявив, що росія має повне право завдати по країні ракетного удару, а точніше по розташованій на її території американській біолабораторії.

Про це повідомив Антон Геращенко на своєму телеграм-каналі.

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"Грузію треба прямо попередити: ми вимагаємо допуску наших інспекторів на ці об’єкти, і якщо вони відмовляться, то треба сказати, що ми просто знищимо ці лабораторії, завдамо ударів", — заявив Олександров.

Також росіянин зазначив, що поки що в Україні проводиться "спецоперація", пара крилатих ракет по Грузії — "це буде така дрібниця, що ніхто у світі цього і не помітить". Вчений упевнений, що американці створюють біолабораторії проти росії.

Як повідомлялося раніше, 25 лютого прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що його країна не підтримуватиме санкції проти росії. А пізніше влада країни не дала дозволу на виліт своїх добровольців, які виявили бажання приєднатися до зусиль України щодо відображення вторгнення окупаційних військ.

5 березня, як стало відомо " Європейській правді ", росія зняла санкції проти Грузії щодо постачання молочної продукції.

Також Грузія вирішила розвивати торгівлю з росією, доки путін убиває українців. На це жорстко відреагували у Верховній Раді.

Теги:
#Росія #Грузія #Війна
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