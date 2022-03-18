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Подоляк пообіцяв жителям Росії "веселу дорогу в пекло"

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Автор
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Михайло Подоляк Новина оновлена 18 березня 2022, 14:18
Михайло Подоляк

Пололяк пообіцяв росіянам розплату за напад на Україну

Після того як влада рф закликала жителів Росії не турбуватися з приводу відсутності цукру в магазинах, радник офісу президента України Михайло Подоляк своєю чергою заявив, що "сахарне" життя в Росії тільки починається і пообіцяв їм "веселу дорогу в пекло".

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Подоляк зазначив, що незабаром у росії з’являться продуктові талони, а товари видаватимуть "не більше 100 грамів в одні руки".

"Справжнє "сахарне" життя в росії тільки починається. У класичному форматі. Зовсім скоро буде дефіцит, талони, магазинний мордобій, "більше 100 грамів в одні руки не давати" та промовисті "буси" на шиї з рулонів туалетного паперу. Коротше, все те, що є обов’язковим елементом життя в будь-якому таборі, інакше ніяк, якщо населення (більше 86%) готове життєрадісно голосувати за масові вбивства громадян сусідньої країни та за повномасштабну війну із застосуванням важкої техніки для руйнування мирних міст та цивільної інфраструктури. весела дорога в пекло", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у росії безпрецедентно злетіли ставки з іпотек. Купити квартиру коштує вже втричі дорожче. Крім того, "нещасні" росіяни скаржаться, що через війну проти України не можуть відлетіти на відпочинок за кордон.

Теги:
#Україна #Росія #Подоляк #Михайло Подоляк
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