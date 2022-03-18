На виступі путіна в Москві сталося щось дивне (відео)

Яка причина зриву трансляції поки що невідомо

У п'ятницю, 18 березня, президент російської федерації володимир путін виступив на мітингу в Лужниках щодо чергових роковин анексії Криму.

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Лідер росії, якого майже увесь світ визнав кривавим агресором і терористом, говорив про Крим та про війну в Україні. Проте раптово його виступ, що транслювався на федеральному каналі "россия 24", перервався і розпочався концерт із піснею Газманова.

Саме так це виглядало:

Виступ кривавого диктатора в росії

Реакція у соцмережах була миттєвою.

Деякі користувачі зазначили, що трансляцію було перервано після слів російського лідера про "дату початку спецоперації в Україні".

Реакція користувачів мережі

Тим часом кореспондент "Ъ" який у момент виступу путіна перебував у Лужниках, повідомив що російський президент вже договорив, а концерт закінчився.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський президент володимир путін, перебуваючи під потужним пресом великої кількості жорстких санкцій, звернувся за допомогою до Китаю. Ця інформація миттєво викликала шквал емоцій у користувачів соцмережі, які почали ширити жартівливі карикатури під назвою "путін-жебрак".