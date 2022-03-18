Рус

Виступ путіна в Москві раптово перервався: у Кремлі назвали причину

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3033
володимир путін раптово пропав з ефіру росЗМІ Новина оновлена 18 березня 2022, 16:46
володимир путін раптово пропав з ефіру росЗМІ

У мережі гадають, куди ж так раптово пропав путін

Прес-секретар російського президента дмитро пєсков заявив, що виступ володимира путіна в Москві несподівано обірвався через технічний збій на сервері.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Слова пєскова наводять російські ЗМІ.

Зазначимо, що під час того, як путін виступав на мітингу в Лужниках з приводу чергової річниці анексії Криму, його раптово перервали, включивши трансляцію виступу Газманова.

Ось як це виглядало:

Реакція мережі на перерваний виступ володимира путіна

Користувачі мережі відразу ж почали гадати, що сталося і куди так раптово пропав російський кривавий диктатор, який розв’язав війну проти України. Деякі користувачі припустили, що пауза була потрібна для того, щоб змінити путінських клонів. Інші припустили, що всі кваліфіковані фахівці вже з росії поїхали і тому роботу довелося довірити студентам. Також вони висловили сумнів у тому, що російські сервери, в принципі, здатні нормально працювати.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що росія, яка розв’язала криваву війну в Україні, зіткнеться з хворобливими наслідками і повернеться до "лихих 90-х".

Теги:
#Путін
Володимир Зеленський
Україна
росії буде боляче: нове звернення Зеленського до українців
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
росії буде боляче: нове звернення Зеленського до українців
Дата публікації
Категорія
Це селище під Києвом вже не стане таким, яким було раніше
Це була лотерея зі смертю - інтерв’ю з людиною, яка вибралась з Гостомелю після 16 днів після появи росіян
Дата публікації
Категорія
Зеленський сподівається на швидке рішення
Стало відомо, коли Україна отримає відповідь щодо членства в ЄС
Дата публікації
Категорія
Кадри після боїв вражають
Залишилися лише обвуглені запчастини: фото та відео розбитої техніки рф під Миколаївом
Дата публікації
Категорія
Окупанти нещадно бомблять мирні українські міста
Війна - день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує