Виступ путіна в Москві раптово перервався: у Кремлі назвали причину

У мережі гадають, куди ж так раптово пропав путін

Прес-секретар російського президента дмитро пєсков заявив, що виступ володимира путіна в Москві несподівано обірвався через технічний збій на сервері.

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Слова пєскова наводять російські ЗМІ.

Зазначимо, що під час того, як путін виступав на мітингу в Лужниках з приводу чергової річниці анексії Криму, його раптово перервали, включивши трансляцію виступу Газманова.

Ось як це виглядало:

Реакція мережі на перерваний виступ володимира путіна

Користувачі мережі відразу ж почали гадати, що сталося і куди так раптово пропав російський кривавий диктатор, який розв’язав війну проти України. Деякі користувачі припустили, що пауза була потрібна для того, щоб змінити путінських клонів. Інші припустили, що всі кваліфіковані фахівці вже з росії поїхали і тому роботу довелося довірити студентам. Також вони висловили сумнів у тому, що російські сервери, в принципі, здатні нормально працювати.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що росія, яка розв’язала криваву війну в Україні, зіткнеться з хворобливими наслідками і повернеться до "лихих 90-х".