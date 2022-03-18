"От би путіна застрелили у прямому ефірі": українці жартують над проколом росТБ

У мережі жартують над обірваним відео з путіним

У п'ятницю, 18 березня, президент російської федерації виступив на концерті "Кримська весна" у Лужниках з нагоди анексії Криму у 2014 році, проте з невідомих причин трансляція була раптово перервана і замість неї увімкнули концерт Олега Газманова.

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На кадрах відео кривавий лідер починає розповідати про те, що "дата початку спецоперації в Україні випадково співпала з днем народження одного з визначних військових командирів", але трансляцію його звернення раптово замінюють на виступ російського співака Газманова, який виконує пісню "Вперед россия".

Виступ путіна

У соцмережах користувачі на ситуацію реагують саркастично та діляться своїми "залізобетонними версіями", чому "путлєр обрівався", мовляв, виступ не є прямою трансляцією і був записаний заздалегідь.

Є й такі, хто вкотре бажає російському лідеру смерті та наголошує, що було б дуже круто та ефектно, аби той застрелився у прямому ефірі.

Реакція користувачів сомережі

Своєю чергою виступ лідера рф встиг прокоментувати й відомий український журналіст Денис Казанський, який провів аналогію з неспроможністю росіян налагодити пряму трансляцію з президентом та бажанням виготовляти аналоги надсучасних літаків та автомобілів на території російської федерації:

"Спробував подивитись виступ путіна, але не зміг – з трансляцією щось налажали, вона перервалася, половину виступу просто не показали. Говорять, навіть по російському телевізору було теж саме. І ці люди, які навіть свого фюрера не можуть нормально показати по телеку, розповідають, що самі виготовлятимуть аналоги західних літаків та автомобілів.", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії вже встигли придумати виправдання, чому трансляція з путіним перервалася та заявили, що виступ президента рф несподівано зупинився через технічний збій на сервері.