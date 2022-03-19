У росії вже готуються до відключення від світової системи навігації

Росіяни сподіваються свою систему ГЛОНАСС.

Список санкцій західних країн проти росії незабаром може збільшитися. Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають питання відключення рф від супутникової системи навігації GPS.

Рогозін повідомив про це 19 березня під час відвідин Ракетно-космічного центру (РКЦ) "Прогрес".

"Чи знаєте ви, що сьогодні в рамках санкцій США розглядають можливість відключення російської федерації від GPS. Знаєте про це? Не знаєте. А я можу вам сказати, що розглядається таке питання", — розповів глава Роскосмосу.

Також Рогозін додав, що "напружуватися" та "паритися" з цього приводу не потрібно, адже росія має свою супутникову систему навігації — ГЛОНАСС, до якої під'єднано кожен смартфон.

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Зазначимо, що рф ввела санкції у відповідь проти США, але лише розсмішила мережу.

Як повідомлялося раніше, після запровадження західних санкцій, росіяни зіштовхнулися з проблемою нестачі низки товарів повсякденного користування та харчові продукти. А ті, що залишилися в магазинах, різко виросли в ціні.

Також "Телеграф" повідомляв, що Америка, Японія та Великобританія оголосили про запровадження нових жорстких санкцій проти російської федерації.