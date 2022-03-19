Шаленство котиться росією: нове відео із символом Z вразило мережу

На в’їзному стелі в Залізничник замінили літеру "З" на "Z"

Росіяни продовжують "божеволіти" з літерою "Z", яку вони вважають символом "спецоперації". У багатьох містах росії проводяться різні флешмоби: цю літеру малюють на автомобілях, на громадському транспорті, на білбордах та на футболках. Також до таких акцій залучають навіть дітей. Однак на цьому ще не все: на підтримку армії рф почали змінювати назви міст, а точніше літери в них. Так Желєзноводськ став ЖелєZноводськом.

Про це у п’ятницю, 18 березня, повідомили у міській адміністрації міста. Пізніше на просторах мережі з’явилося відео з "відкриття" нової літери.

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"Ми готові зустрічати на курортній землі російських переможців після завершення бойового завдання. Z — насамперед знак підтримки наших бійців і символ солідарності нашого суспільства. І ми завзято підтримуємо, чекаємо і віримо в наших хлопців", — розповів голова Желєзноводськ Євген Бакулін.

У мережі лише висміюють подібні російські акції, адже вони сягають абсурду. Користувачі вже роблять "ставки", яке місто наступним поміняє букву, і чи стане Москва — МоскVою.

Нагадаємо, що символ Z — російські окупанти малюють на військовій техніці з початку вторгнення в Україну.