Рус

Шаленство котиться росією: нове відео із символом Z вразило мережу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1824
Желєзноводськ став ЖелєZноводськом Новина оновлена 19 березня 2022, 13:22
Желєзноводськ став ЖелєZноводськом

На в’їзному стелі в Залізничник замінили літеру "З" на "Z"

Росіяни продовжують "божеволіти" з літерою "Z", яку вони вважають символом "спецоперації". У багатьох містах росії проводяться різні флешмоби: цю літеру малюють на автомобілях, на громадському транспорті, на білбордах та на футболках. Також до таких акцій залучають навіть дітей. Однак на цьому ще не все: на підтримку армії рф почали змінювати назви міст, а точніше літери в них. Так Желєзноводськ став ЖелєZноводськом.

Про це у п’ятницю, 18 березня, повідомили у міській адміністрації міста. Пізніше на просторах мережі з’явилося відео з "відкриття" нової літери.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Ми готові зустрічати на курортній землі російських переможців після завершення бойового завдання. Z — насамперед знак підтримки наших бійців і символ солідарності нашого суспільства. І ми завзято підтримуємо, чекаємо і віримо в наших хлопців", — розповів голова Желєзноводськ Євген Бакулін.

У мережі лише висміюють подібні російські акції, адже вони сягають абсурду. Користувачі вже роблять "ставки", яке місто наступним поміняє букву, і чи стане Москва — МоскVою.

Нагадаємо, що символ Z — російські окупанти малюють на військовій техніці з початку вторгнення в Україну.

Теги:
#Росія #Війна
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний
Україна
Залужний виступив із гучною заявою: "Кожен повинен займатися своєю справою"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний
Залужний виступив із гучною заявою: "Кожен повинен займатися своєю справою"
Дата публікації
Категорія
Військові Росії продовжують обстрілювати цивільних
Ворог перекинув у Білорусь солдатів з Далекого Сходу: зведення Генштабу
Дата публікації
Категорія
У Токмаку росіянам йти додому радять культурно
Токмак – це Україна: мешканці окупованого містечка щодня виходять на мітинги проти військ росії
Дата публікації
Категорія
Микола Маломуж
Головний перелом у війні вже стався, через помилки путіна росію чекає деградація, — генерал
Дата публікації
Категорія
ЗСУ тримають оборону на всіх фронтах
Війна - день 24: країни формують "антипутінський щит", але окупанти продовжують знущатись над Україною