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Путінські боти створили в Німеччині нового розіп’ятого хлопчика

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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У російськомовних групах поширюють черговий фейк Новина оновлена 21 березня 2022, 07:51
У російськомовних групах поширюють черговий фейк

У росії придумали історію про чергового "розіп’ятого хлопчика".

У Німеччині в російськомовних групах розповсюджують історію про те, як група українських біженців на вокзалі міста Ойскірхен "побила 16-річного російського німця Даніеля, який від травм помер у реанімації".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український журналіст Антон Павлушко.

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На відео якась жінка розповідає історію, почуту від подруги, про одного хлопчика, нібито побитого до напівсмерті на вокзалі і потім померлого в лікарні. Ні кадрів "нападу", ні будь-яких інших підтверджень сказаного в ролику не наводиться.

"Пафосне відео, обурення, заклики триматись разом і "вставай страна огромная…" на фоні ковра", — сказано у повідомленні.

"Поліція повідомила, що це фейк. Ніхто нікого не бив, ніхто в реанімаціях не вмирав. Новину почали розганяти з пригожинської фабрики тролів ФАН. Але її вдячно підхопили німецька еталонна вата", — зазначив журналіст.

У коментарях українці згадали ще одну фейкову історію з "розіп’ятим хлопчиком", яка "відбулася" у Слов’янську та зазначили, що підлість росіян не має меж.

Зазначимо, що в мережі висміяли російську паралімпіаду в Ханти-Мансійську, де росія виграла медальний залік, випередивши команду Білорусі, Вірменії та Казахстану, а також збірну Таджикистану.

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#Німеччина #Росія
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