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Щасливі, що їхні діти на війні: у мережі влучно порівняли путіністів із фашистами

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Багато росіян абсолютно байдужі до жахів війни, які створюють їх нащадки Новина оновлена 22 березня 2022, 07:13
Багато росіян абсолютно байдужі до жахів війни, які створюють їх нащадки

Більшості громадян Росії дуже чужа людяність

Вторгнення Росії в Україну, яке триває вже 27-й день поспіль, викликало шквал нових визначень, що застосовуються до російського народу. Серед них і путіністи, яких у мережі вже вважають уже представників італійського фашизму та нацистської Німеччини.

У чому ж їхня головна відмінність, помітив Twitter-користувач Максим Мирович.

За його словами, останні два десятки років у Росії будувався "путінізм". І за допомогою цього режиму були створені люди, які разюче відрізняються від шанувальників інших войовничих ідеологій.

"Багато прибічників гітлерівського фашизму, дізнавшись про війну жахнулися, і плакали, дізнавшись правду про концтабори, — пише Максим Мирович. — Путіністи знають правду про військові злочини і щиро радіють їм, і щасливі від того, що їхні діти на війні".

Багато інтернет-користувачів не тільки погодилися, а й доповнили цю думку, відзначимо, що в Росії стала буденністю кримінальна мораль, а в сім’ях абсолютно відсутня емпатія і співчуття.

Тим часом, окупанти втратили вже понад 15 тисяч солдатів і офіцерів за час вторгнення російської армії в Україну. У Росії втрати почали потроху визнавати, але все одно реальну кількість загиблих не озвучують — українці вже навіть придумали спосіб, як цю клоунаду висміяти.

Теги:
#Україна #Росія #Путін #Війна #Росіяни #Армія РФ
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