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За півроку в росії зупиняться навіть ліфти

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ліфти в Росії працюють на імпортних мікропроцесорах
Ліфти в Росії працюють на імпортних мікропроцесорах

У росії не вистачає своїх комплектуючих

Комплектуючих для виробництва ліфтів вистачить у росії вистачить лише на півроку через західні санкції.

Надійне джерело новин про війну

Про це розповів генеральний директор Асоціації "Російське ліфтове об’єднання" Петро Харламов, пише АіФ.

Російський чиновник повідомив, що 70% деталей російські та лише 30% імпортні. Але є найважливіші вузли, які збираються із імпортних комплектуючих. Так, у роботі станції управління ліфтом дуже багато залежить від мікропроцесорів та мікроконтролерів, які виготовляють на Тайвані та в Китаї.

Якщо постачання цих чіпів заборонять, це стане нерозв’язною проблемою для росіян. І навіть якщо Китай захоче продовжувати в росії поставки, то в цьому виробництві застосовуються американські технології. Власники технологій можуть вимагати закрити доступ до них, і компанії-виробники нічого не зможуть з цим зробити.

Програмне забезпечення ліфтів у росії також імпортне.

Нагадаємо, що раніше в росії завдяки санкціям західних країн зупинився єдиний завод зі збирання танків.

Теги:
#Росія #Санкції #Війна
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