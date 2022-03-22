За півроку в росії зупиняться навіть ліфти

У росії не вистачає своїх комплектуючих

Комплектуючих для виробництва ліфтів вистачить у росії вистачить лише на півроку через західні санкції.

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Про це розповів генеральний директор Асоціації "Російське ліфтове об’єднання" Петро Харламов, пише АіФ.

Російський чиновник повідомив, що 70% деталей російські та лише 30% імпортні. Але є найважливіші вузли, які збираються із імпортних комплектуючих. Так, у роботі станції управління ліфтом дуже багато залежить від мікропроцесорів та мікроконтролерів, які виготовляють на Тайвані та в Китаї.

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Якщо постачання цих чіпів заборонять, це стане нерозв’язною проблемою для росіян. І навіть якщо Китай захоче продовжувати в росії поставки, то в цьому виробництві застосовуються американські технології. Власники технологій можуть вимагати закрити доступ до них, і компанії-виробники нічого не зможуть з цим зробити.

Програмне забезпечення ліфтів у росії також імпортне.

Нагадаємо, що раніше в росії завдяки санкціям західних країн зупинився єдиний завод зі збирання танків.