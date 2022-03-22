Дочка російського актора-путініста відкрито підтримала Україну

Жінка не збирається повертатися до росії.

У вівторок, 22 березня, на 27-й день війни Марія, дочка російського актора Володимира Машкова, який був одним із запрошених акторів на мітингу кривавого диктатора володимира путіна 18 березня, розповіла, що зовсім не поділяє поглядів свого батька.

Відповідний коментар Маша залишила в інтерв’ю для CNN.

Машкова, яка є актрисою театру та кіно, зізналася, що виступає проти вторгнення росії в Україну. Дівчина не розуміє, чому росіяни виправдовують таку агресію.

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"Те, що відбувається зараз, неможливо було уявити, припустити. І те, що багато росіян, зокрема мій тато, вірять у те, що насильство можна якось виправдати — це крає мені серце. Але це ніщо порівняно з тим, що зараз переживає український народ, гинучи", — заявила Машкова.

Володимир хотів, щоб його єдина дочка, яка живе у США, повернулася до рф, покаялася та допомагала своїй країні у боротьбі з "українськими нацистами".

"Він попросив мене негайно повертатися до росії, взяти з собою моїх доньок, бути хорошою росіянкою, просити пробачення за зраду і бути з російським народом, із моїм народом, допомагати боротися проти українських нацистів", — розповіла Машкова.

Марія Машкова дала інтерв’ю CNN

Зазначимо, Машкова після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька антивоєнних постів.

Раніше повідомлялося, що в росії почався дефіцит паперу А4.