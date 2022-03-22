У росії порушили справу проти Невзорова: у чому звинувачують

російська влада взялася за відомого журналіста.

У вівторок, 22 березня, на 27-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Слідчий комітет росії (СК рф) порушив кримінальну справу проти журналіста Олександра Невзорова.

Про це повідомляє СК рф.

За інформацією джерела, 9 та 19 березня Невзоров на своїх сторінках в Instagram та Youtube опублікував "фейкові" фото обстрілів пологового будинку в Маріуполі. Слідство вже шукає Невзорова для проведення з ним слідчих та процесуальних дій.

"9 березня на своїй публічній сторінці в забороненій в Росії соціальної мережі Instagram і 19 березня на каналі в YouTube опублікував завідомо неправдиву інформацію про навмисний обстріл Збройними Силами Російської Федерації пологового будинку в місті Маріуполі. Публікації супроводжувалися недостовірними фотографіями постраждалих від обстрілу мирних громадян, і джерелами поширення цих зображень були українські ЗМІ", — заявили в СК рф.

Раніше повідомлялося, що в росії Держдума підтримала закон, який передбачає до 15 років позбавлення волі за публікацію "фейкової" інформації про військових.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти цинічно обстріляли пологовий будинок у Маріуполі, попередньо заявивши, що там була "база Азова". Пізніше одна із постраждалих вагітних жінок померла. У росії заплуталися у брехні, намагаючись виправдатися.