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У путіна дивно висловилися щодо України та росії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Глава МЗС росії сергій лавров Новина оновлена 23 березня 2022, 11:01
Глава МЗС росії сергій лавров

лавров заявив, що у Європі хочуть прибрати росію для створення однополярного світу.

Російська влада продовжує відкидати той факт, що їхні війська розгорнули в Україні повномасштабну війну, яку продовжують називати "спецоперацією". Проте останні висловлювання глави МЗС рф сергія лаврова зовсім виставляють росію жертвою в цій війні.

У телеграм-каналі "360tv" з’явилися головні заяви лаврова.

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Російський політик заявив, що Україна була обрана як інструмент придушення російської самостійності, а те, що зараз відбувається у світі, це спроба створити новий світопорядок. Також лавров додав, що зараз Євросоюз повністю злився з НАТО і навіть позаблокові країни надають інфраструктуру для навчань Альянсу.

"Є модний термін — "культура скасування". Все, що відбувається зараз — це "культура скасування" російського суспільства " — каже лавров.

Крім цього, глава МЗС рф вважає, що Захід хоче реалізувати стримування будь-якого конкурента, зараз це росія, наступною метою може бути Китай, а Україна використовується для того, щоб знищувати все російське.

Раніше "Телеграф" писав, що в росії продовжують загрожувати Україні та її соратникам атакувати вантажі з постачанням іноземної зброї. У МЗС рф заявили, що армія росії знищуватиме будь-які військові вантажі, які заїжджатимуть на територію України.

Нагадаємо, що раніше бійці ЗСУ ліквідували російського командира бригади морських піхотинців, яка планувала висадку в Одесі.

Також у ніч на 23 березня бійці з 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили боєкомплект окупантів у Луганській області.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Лавров #Сергій Лавров
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