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Один з головних радників путіна з економіки звільнився і виїхав з росії: перші деталі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Анатолій Чубайс Новина оновлена 23 березня 2022, 14:39
Анатолій Чубайс

Анатолій Чубайс покинув рф

Російський політик та державний діяч Анатолій Чубайс пішов з посади спеціального представника президента росії з питань сталого розвитку та виїхав із країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами двох людей, знайомих із ситуацією, Чубайс пішов у відставку та залишив країну, пославшись на свою незгоду з війною президента путіна в Україні. Можна стверджувати, що політик став офіційною особою найвищого рівня, який порвав із кремлем через вторгнення.

Що відомо про Анатолія Чубайса

66-річний Чубайс — один із небагатьох економічних реформаторів 1990-х років, які залишилися в путінському уряді та підтримували тісні зв’язки із західними чиновниками. Відомий як архітектор російської приватизації 1990-х років, Чубайс дав путіну його першу посаду в кремлі в середині 1990-х і вітав його прихід до влади. При путіні Чубайс обіймав керівні посади у великих державних компаніях, поки минулого року президент рф не призначив його посланцем зі сталого розвитку. Цієї посади раніше не існувало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що французька банківська група Credit Agricole призупинила свою діяльність у росії через вторгнення в Україну. Зазначимо, що ще вісім днів тому банківська група залишалася працювати у країні-агресорі. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу та розкритикував компанії, які продовжують торгувати у рф.

Крім того, багато компаній заявили, що залишають російський ринок, але за фактом залишаються працювати.

Теги:
#Росія #Анатолій Чубайс #Ігор Чубайс
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