Рус

У Москві підпалили кремль (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
207
палає кремль Новина оновлена 23 березня 2022, 15:06
палає кремль

Чоловік кинув у стіну кремля коктейль Молотова

Поки в Україні вже 28-й день триває війна, в мережі набирає популярності відео, на якому в Москві чоловік кидає коктейль Молотова в стіну кремля, який нещодавно був зламаний українськими хакерами.

На жаль, дата і час зйомки невідомі.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Українці зазначили у коментарях, що на дії чоловіка можна дивитися вічно, але дорікнули, що можна було й більше "коктейлів" закинути.

Тим часом багато експертів намагаються передбачити наступні кроки кривавого диктатора путіна. Так, відомий російський політичний аналітик та історик Валерій Соловей заявив, що кремль має намір наростити зусилля у війні з Україною. Експерт також попередив, що деяким країнам Європи вже потрібно починати готуватися до військового протистояння Москви.

А ось у середу, 23 березня, стало відомо, що російський державний діяч Анатолій Чубайс пішов із команди путіна і спішно покинув росію.

Теги:
#Москва #Кремль
Президент підкреслив, що рф вторгненням в Україну дестабілізувала весь світ
Політика
Зеленський розповів Японії, що та може зробити проти росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент підкреслив, що рф вторгненням в Україну дестабілізувала весь світ
Зеленський розповів Японії, що та може зробити проти росії
Дата публікації
Категорія
сергій шойгу не з’являється на публіці вже другий тиждень
шойгу таємниче зник: у рф звернули увагу на дивину
Дата публікації
Категорія
Окупанти вражені тим, як живуть українці: перехоплення розмови
Окупанти вражені тим, як живуть українці: перехоплення розмови
Дата публікації
Категорія
Площа Свободи
Харків та його рани — руйнування міста у фото "Телеграфу"
Дата публікації
Категорія
Україна 28-й день відбиває російський напад
Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію