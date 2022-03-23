У Москві підпалили кремль (відео)
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Чоловік кинув у стіну кремля коктейль Молотова
Поки в Україні вже 28-й день триває війна, в мережі набирає популярності відео, на якому в Москві чоловік кидає коктейль Молотова в стіну кремля, який нещодавно був зламаний українськими хакерами.
На жаль, дата і час зйомки невідомі.
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Українці зазначили у коментарях, що на дії чоловіка можна дивитися вічно, але дорікнули, що можна було й більше "коктейлів" закинути.
Тим часом багато експертів намагаються передбачити наступні кроки кривавого диктатора путіна. Так, відомий російський політичний аналітик та історик Валерій Соловей заявив, що кремль має намір наростити зусилля у війні з Україною. Експерт також попередив, що деяким країнам Європи вже потрібно починати готуватися до військового протистояння Москви.
А ось у середу, 23 березня, стало відомо, що російський державний діяч Анатолій Чубайс пішов із команди путіна і спішно покинув росію.
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