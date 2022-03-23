Захід вирішив не добивати росію санкціями: економіст розповів, чого чекати

Росія тримається на плаву лише завдяки нафті.

Захід у відповідь на військове вторгнення в Україну вибрав щодо Росії таку "санкційну стратегію", яка не передбачає її економічного вбивства чи дефолту. А тримається РФ на плаву завдяки нафтогазовому виторгу, якого санкції майже не зачепили.

Такого висновку дійшов економіст Михайло Кухар, поділившись думкою у щотижневому огляді економіки Росії за 14-21 березня.

РФ на плаву тримає нафта

На думку Михайла Кухара, головним джерелом підтримки життєздатності економіки РФ, як і раніше, залишається нафтогазовий виторг. Цей грошовий потік санкції західних країн практично не зачепили, а якщо торкнулися, то лише фрагментарно.

З цього економіст зробив висновок, що США та ЄС не планують завдавати фатального санкційного удару по вуглеводневому експорту РФ, оскільки в опалювальному сезоні 2022/23 європейський континент не зможе повністю відмовитись від російського газу.

"Російську нафту "замістити" на світовому ринку цілком можливо, але це вимагатиме кількох місяців для нарощування видобутку Аравією, Іраном і Венесуелою. І навіть попри це РФ зможе зберегти деяку кількість прямих контрактів. Імовірно з Китаєм та Індією", — написав Кухар.

Економічного вбивства не буде

"Санкційна стратегія" Заходу щодо РФ не призведе країну-агресора до повного економічного вбивства або навіть дефолту. Мінімальна життєздатність у російської економіки все ж таки залишиться.

"Вона передбачає навпаки, підтримання мінімальної життєздатності й навіть стимулює сировинний експорт: вуглеводні, кольорові метали (особливо титан, нікель), нафтохімія (особливо дефіцитні через високі ціни на газ добрива), зернові (щоб уникнути світової продовольчої проблеми 2022/23)", — пояснив Михайло Кухар.

Все тому, що недопостачання Росією та Україною зернових на світовий ринок — а це 10 млн тонн — призведе до подорожчання практично в 1,5 раза борошняних виробів, що може викликати реальний голод від нестачі продовольства в бідних країнах Африки та Азії.

Курс рубля та відтік валюти

Економіст Михайло Кухар вважає, що фінансово-банківська система РФ досягла певного стану рівноваги у замороженому стані.

"Курс рубля є не ринковим. Ринковий "готівковий" вдвічі вищий за "офіційний". Фондова біржа та інші можливості залучення інвестицій закриті. Навпаки, з Росії йде і продовжуватиметься всіма можливими методами відтік валюти з країни через нелегальні та напівлегальні схеми. У тому числі з використанням криптовалют", — пояснює експерт.

За його словами, "банківську кризу" у РФ за допомогою адміністративних заходів вдалося "заморозити" до вересня", проте за це заплатили вкладники банків.

"Якщо проаналізувати суть заходів із забороною перерахувань грошей та з обмеженням доступу росіян до їхніх депозитів, йдеться про фактичну конфіскацію банківських вкладів громадян. З високим ступенем ймовірності ми можемо стверджувати, що ці гроші витрачаються і продовжуватимуть витрачатися на війну", — додав Кухар.

Влада РФ зізнається у справжньому стані справ банківської системи орієнтовно у вересні. Тоді "раптово" виявиться, що банківські активи згоріли — чверть нібито пішла разом із паперами російських емітентів, ще чверть — у кредитах населення та підприємств, які ніколи не повернуться.

Тотальне безробіття

Економіст упевнений, що близько 600-700 тисяч безробітних після виходу з російського ринку західних брендів – це дуже занижені дані. Російські експерти оцінюють масштаби звільнень лише за березень у 2-3 млн осіб і, ймовірно, що стільки ж росіян стануть безробітними у квітні, коли зупиниться промисловість.

"Масове безробіття в мономістах, залежних від зупинених підприємств, на тлі фактичного "вилучення" вкладів у банках та загрози загальної мобілізації для чоловіків – створять вкрай небезпечний соціальний фон. І це все за умови, що план ЦБР, який полягає в тому, щоб вести "м’яку" монетарну політику і платити за безробітних за їхніми іпотечними та споживчими кредитами спрацює. І не призведе до каскадного банкрутства банківської системи Росії раніше вересня", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як економіка Росії реагує на дії Путіна.