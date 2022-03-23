У росії зізналися, як сім’ї військових кинули їх помирати в Україні

Секретар Союзу комітетів солдатських матерів росії розкрила правду

Відповідальний секретар Спілки комітетів солдатських матерів росії Валентина Мельникова заявила, що ніхто з батьків російських військовослужбовців навіть не спробував допомогти своїм дітям та забрати їх із частини перед вторгненням в Україну 24 лютого.

Про це вона розповіла в інтерв’ю російському проєкту "Скажи Гордєєвій".

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"Велика кількість військ, перекинутих з усіх куточків країни — це не могло бути ніяким вченням... Мені почали дзвонити батьки... Я їм кажу — їдьте і забирайте їх звідти... Жодна суча дочка або сучий син нікуди не поїхав", — заявила Мельникова.

Як повідомляв "Телеграф", російські солдати потрапляють у полон до українських бійців щодня. Так, раніше полонений "вагнерівець" розповів, що очікував, що українці зустрічатимуть росіян із посмішкою на обличчі. Інший полонений окупант розповів, що солдатів, які хочуть відступити, вбивають.

Днями російський військовий здав свій танк ЗСУ, оскільки Україна запропонувала російським окупантам гарну винагороду за віддані танки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російського підполковника взяли в полон: на ньому були труси та шкарпетки ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ССО України знищили майора окупантів, оскільки ракетників українська армія в полон не бере.