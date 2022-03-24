До нового списку санкцій проти росії потрапила прийомна донька Лаврова: що відомо

Прийомна донька Лаврова володіє кількома компаніями у Лондоні.

У четвер, 24 березня, на 29 день повномасштабного вторгнення росії в Україну країни продовжують вводити санкції проти російських компаній та окремих громадян.

Так, Велика Британія ввела санкції щодо 59 фізосіб з росії. Крім Грефа і Тинькова під нові британські санкції потрапила і Поліна Ковальова, яка живе в Лондоні, — прийомна донька Сергія Лаврова.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити".

Надійне джерело новин про війну

Повідомляється, що Ковальова купила в Лондоні квартиру за 4,4 млн фунтів стерлінгів — це більше 440 млн рублів за курсом на дату покупки. На той момент їй виповнився 21 рік.

Крім того, вона закінчила британський коледж та володіє декількома компаніями в Лондоні.

За даними журналістів, її мати — Світлана Полякова перебуває у стосунках із одруженим Лавровим багато років.

Після початку вторгнення росії в Україну перед лондонським будинком Полякової пройшла антивоєнна акція з її портретом на плакатах. Британські чиновники, мабуть, це помітили та внесли Полякову до списку санкцій.

Зазначимо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції щодо більшості членів державної думи Росії в рамках посилення заходів проти москви через її вторгнення в Україну.