12 росгвардійців звільнили за відмову їхати в Україну – ті пішли до суду

Українці чітко дали зрозуміти окупантам, що на наших землях їх чекає лише смерть

Через потужний спротив українців у війні з російською федерацією все більше росіян усвідомлюють, що робити на українських землях їм нічого та відмовляються їхати на "спецзавдання" путіна до України. Саме так вчинили 12 бійців гвардії росії з краснодарського ОМОНу, відмовившись виконувати завдання командира та прямувати на територію України.

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Згідно з інформацією, яку у своєму Telegram-каналі оприлюднив російський юрист Павло Чиков, 25 лютого один з капітанів російської поліції, командир взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" Росгвардії по Краснодарському краю спільно зі своїми 11 підопічними категорично відмовилися виконувати наказ командування та їхати на війну до України.

Саме цей загін "омонівців" з 6 лютого перебував на території тимчасово окупованого росією Криму, куди його було відправлено для проведення навчань "Заслон 2022"

Свою відмову виконувати наказ бійці Росгвардії аргументували його незаконністю, адже жоден з них не мав ані закордонного паспорта, ані намірів виїжджати з росії. Щодо відрядження на українські території, де потрібно було б брати участь у "спеціальній військовій операції", умови та цілі якої не розголошувалися, ніхто з них згоди не давав.

"Само собою, незаконний перетин державного кордону утворює склад злочину, передбачений ст. 322 КК РФ, а нелегальний в'їзд на територію України у складі збройної групи, утворює низку складів злочинів Кримінального кодексу України", — пояснив юрист.

Відповідні особи були поверненні до Краснодара, де щодо них провели низку службових перевірок та звільнили зі служби. Своєю чергою росгвардійці наголошують на незаконності звільнення та вже подали до суду позов про відновлення на робочих місцях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українська армія продовжує очищати Батьківщину від непроханих гостей з російської федерації та легко знищує не лише бойову техніку росії, рядових строковиків та контрактників, але й "непрості" спецзагони окупантів, а також їх керівників.