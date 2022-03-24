Путін став зрадником, його вже нічого не врятує – джерело у ФСБ

Президент Росії, що почав війну в Україні, втратив підтримку серед свого близького оточення

Втеча з Росії колишнього спецпредставника президента зі сталого розвитку Анатолія Чубайса та чергові військові поразки на українському фронті викликали нову хвилю паніки в оточенні президента Володимира Путіна. Деякі представники російської еліти вже називають його зрадником.

Про це "Телеграфу" розповів полковник ФСБ РФ, який виступає проти війни з Україною.

"Після від’їзду Чубайса поповзли похмурі чутки. Одні кажуть, що він співпрацював з американцями, ЦРУ або ФБР. І зараз почне здавати секрети наших політиків, бізнесменів та інших, і так здасть, що все життя тим доведеться з Росії не виїжджати. Інші бояться, що він заговорить публічно, і величезна кількість впливових росіян постраждають. Так що нинішні санкції квіточками здадуться", — зазначив він.

За словами джерела, втеча Чубайса – це ще й страшний удар особисто по Путіну. "Якщо він дозволив виїхати такій небезпечній для всієї російської еліти людині, значить, президент слабо контролює ситуацію. Засидівся у своєму бункері і втрачає контроль. Перестав захищати своїх, навіть близьке оточення. А це означає, що тепер Путін небезпечний для його людей. Навіть від Чубайса захистити не зміг, хто він після цього?” — описав силовик настрій у російській владі та серед олігархів.

Становище Путіна погіршують нові поразки на фронті. "Бачили, як у нас у Бердянську врізали? Що це за армія така, яка кораблі захистити не може? Ой, недаремно Шойгу сховався", -- вважає ФСБшник.

За його словами, міністр оборони РФ не має проблем із серцем, як про це писали ЗМІ. "Він просто сховався. Чому — це питання. Можливо, боїться, що Путіна накриє, і той змусить армію застосувати ядерну зброю. А це нікому не потрібно. Можливо, просто боїться. А може бути і такий варіант, що готує змову проти президента. Путіна вже ніщо не врятує, а Шойгу ще може вийти сухим із води, він, звичайно, з’явився сьогодні (24 березня, — ред.) по відеозв’язку, але, я вас запевняю, таких відео, записаних наперед, у нашої влади купа. Не вірте їм", — сказав силовик.

Відповідаючи на уточнююче питання, чому Путіна "ніщо не врятує", він пояснив: "Він більше нікому не може гарантувати безпеку — ні олігархам, ні силовикам, нікому. Його кінець (можливо, фізичний, можливо, повалення) — питання найближчого часу. Поки що він ефективно ховається у своїх бункерах, але, повірте, це ненадовго”.

"Нещодавно був свідком розмови двох міністрів. Такої зневаги та матюків на адресу Путіна я не чув ніколи. Слово "зрадник" — найм’якше. В оточенні президента відбувається щось дуже цікаве", — резюмував співрозмовник "Телеграфу".

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який майже на два тижні зник з поля зору ЗМІ, несподівано з’явився на публіці — на пропагандистському каналі 24 березня показали 30-секундне відео з Радбезу РФ за участю Путіна, і тут вперше з 11 березня з’явився міністр оборони Шойгу. Його появі в кадрі передували дивні проблеми з камерою.