Шойгу справді зник? У мережі розібрали відео з останньою "появою" міністра оборони перед путіним

Варто уважно стежити за лівим кутом екрана на нараді у путіна

Від загадкового зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу з громадських радарів минуло вже два тижні. Попри те, що в росії стверджують — чиновник живий і здоровий, просто зайнятий "спецоперацією", і навіть показують наради з нібито його участю, питань залишається ще багато. Адже навіть запис останньої розмови глав російських відомств із кривавим диктатором Володимиром Путіним має чимали невідповідностей.

Про це повідомляють журналісти російської "Медіазони", які уважно вивчили відео від 24 березня.

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Короткий інформаційний ролик, який нібито повинен запевнити всіх глядачів у тому, що все йде за планом і тримається під контролем, має одразу кілька дивних деталей, на які неможливо не звернути увагу.

Проблеми з відео

Єдиний, у кого відбуваються затримки з камерою, — це Сергій Шойгу. На записі чітко видно, як лівий правий кут екрана спочатку світиться чорним, а за кілька секунд на ньому з’являється зображення міністра оборони. Зрозуміло, що подібне завжди можна списати на проблеми з трансляцією. Але тоді постає інше питання — а чому в ефір було не взяти інші кадри, де миготіння чорного екрана відсутнє?

Журналісти припускають, що таким чином до Шойга хотіли привернути увагу — мовляв, дивіться, ось він, бере участь у нараді.

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Ідентичний вигляд

Російська Рада безпеки скликалася під час війни кілька разів. Перед останнім засіданням це відбувалося 3 та 11 березня. Шойгу був присутній цих нарадах, причому зазвичай знімався крупним планом.

Нарада 11 березня

Якщо ж подивитися попередні відео та порівняти їх із записом від 24 березня, то можна помітити, що і одяг міністра, і фон, на якому він виходить в ефір, є ідентичними.

Нарада 24 березня

Це теж можна пояснити — і давнім настроюванням камери, і улюбленим костюмом, але на тлі решти чиновників, які за два тижні хоча б переодяглися, це дивно.

Загальний монтаж

Російські медійники наголошують — сам ролик про засідання Радбезу дуже дивний, адже фактично змонтований з двох з половиною кадрів. Це частина з великим екраном і частина з крупним планом путіна. Незважаючи на те, що загальний вид відеонаради з’являється в кадрі двічі, квадрат із Сергієм Шойгом є чорним — обидва рази, коли йде ефір. При цьому путін на початку ролика і наприкінці встигає поміняти позу, що дивно.

Початок ролика про нараду та її закінчення

Імовірно, завершальні кадри сюжету про засідання Радбезу Росії насправді взяті з його початку. Чому все було змонтовано саме так, невідомо. При цьому підтвердження присутності Сергія Шойгу під час розмови немає.

Цілком можливо, що чиновники справді радилися. Проте, швидше за все, міністра оборони серед них не було, а кадри з ним були спеціально додані для відводу очей.

Зазначимо, що Шойгу не просто зник із медіапростору, а й перестав підтримувати зв’язок з американськими генералами, які намагалися напоумити своїх російських колег.

Цілком ймовірним залишається варіант, що міністр оборони росії зараз може перебувати у в’язниці через провал російського вторгнення в Україну, адже їхня армія втратила за місяць більше бійців, ніж за десяток років радянської війни в Афганістані.

При цьому в медійному співтоваристві вже не раз виринала інформація про ймовірне бажання найближчого оточення володимира путіна повалити його або фізично прибрати. Одним із бажаючих зробити подібне свого часу вважався Сергій Шойгу.