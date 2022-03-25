"Зовсім поїхали": на російському ТБ озвучили шалену версію значення символів Z та V

Росіяни намагаються виправдатися за маркування їхньої техніки латинськими літерами "Z" та "V"

У росії, армія якої маркує свою бойову техніку латинськими літерами "V" і "Z", пояснили, що ж насправді (за їхньою версією) ці літери означають. Виявляється, літери "V" та "Z" на російській техніці не латинські, а кириличні.

Про це розповіли у прямому ефірі програми "Час покаже" на Першому каналі.

Ведучий шоу заявив, що літери "V" та "Z" — це символи "споконвічно російського" давньослов’янського алфавіту.

Тієї техніки, яка "звільняє" схід України, маркують символом "Z", що в кирилиці означає "земля", адже "Донбас — це російська земля". А та техніка, яка їде на Київ, маркується буквою "V", що означає "іжиця". Дати "іжицю" означає відшмагати, додає ведучий, зазначаючи, що саме з подібною метою російська техніка і йде до столиці України.

У коментарях під відео користувачі мережі вражені, з якою легкістю росіяни переписують світову історію, привласнюючи собі "чужі заслуги". Також багато хто зазначив, що така "легенда" була придумана після того, як росіян присоромили за використання латиниці з "загниваючого Заходу".

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони України Олексій Резніков надав свій варіант "розшифровки" літер "V" та "Z", які наносять на свої танки окупанти, зазначивши, що незабаром ці знаки перетворяться на свастику нинішніх років.