Куди пропав Шойгу: три версії від ФСБ

Полковник ФСБ Росії вказав на три версії, які пояснювали б дивне зникнення міністра оборони РФ

Зникнення з публічного простору міністра оборони РФ Сергія Шойгу та демонстрація в ефірі фейкового відео з ним свідчать про те, що один з найближчих соратників Володимира Путіна має проблеми. При цьому російські спецслужби мають три версії того, куди подівся глава Міноборони РФ.

Про це розповів полковник ФСБ Росії, який виступає проти війни з Україною.

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Перша версія, за його словами, – проблеми зі здоров’ям. Причому Шойгу міг бути отруєний за прямим наказом Путіна через провал військової операції проти України.

"Ваш Аваков (ексглава МВС України Арсен Аваков, — ред.) повідомив, що у Шойгу проблеми зі здоров’ям – і не тільки у нього. Така інформація є і у нас. Основна версія хвороби – отруєння. Путін може розуміти, що програв війну, і починає зачищати свідків своїх злочинів, які вже весь світ такими назвав. В принципі, зачистка цілком можлива, і почнеться вона з Шойгу, Герасимова (начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, — ред.) та інших воєначальників. місці вжив заходів щодо захисту свого життя. Я б на їхньому місці вжив заходів щодо захисту свого життя. А то зараз і просто генералом бути в Росії дуже небезпечно", — зазначив співрозмовник виданню.

Друга версія – Шойгу причаївся, бо готує переворот та усунення Путіна від влади. "Причина зрозуміла – страх за своє життя. Чутки про зачистку ходять приблизно з другого тижня української спецоперації, коли стало зрозуміло, що вона йде не за планом. Тому сховатися від Путіна – очевидний варіант для Шойгу. Пересидіти, зібрати сили, знайти слабке місце в оточенні президента — і завдати удару. А потім скажуть: Путін сам приймав рішення розпочати війну, ми ні до чого", — пояснив силовик.

Третій варіант, за його словами, арешт Шойгу через військові провали. "Але перші два варіанти більш ймовірні. Як би там не було, ніхто з оточення Путіна до кінця цієї війни не може почуватися спокійно. А військові – ключова мета режиму. Президент дуже злий, вважає, що його обдурили з оцінкою українських сил, і шукає, кого б покарати за свої ж помилки. Рішення про операцію проти України приймав особисто Путін, але тепер він шукає, на кого б повісити свою провину та свої помилки", — резюмував джерело.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який майже на два тижні зник з поля зору ЗМІ, несподівано з’явився на публіці — на пропагандистському каналі 24 березня показали 30-секундне відео із Радбезу РФ за участю Путіна, і тут вперше з 12 березня з’явився міністр оборони Шойгу. Його появі в кадрі передували дивні проблеми з камерою.

Також Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов перестали відповідати на дзвінки з Пентагону. У четвер, 24 березня, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зараз міністру оборони Росії "не до медійної активності".

Нагадаємо, що глава РНБО України Олексій Данилов побачив у зникненні Сергія Шойгу натяк на провал так званої "спецоперації" Росії в Україні. На думку Данилова, зникнення Шойгу та інших російських генералів, відповідальних за вторгнення армії Росії до нашої країни, свідчить, що Кремль шукає винних у провалі.

А нещодавно в мережі пожартували над зникненням міністра оборони РФ. Українці жартівливо припустили, що Шойгу пішов за цукром — зараз дефіцитним продуктом у "наддержаві".