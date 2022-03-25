"План йде чудово": у соцмережах висміяли озвучену росією цифру втрат в Україні

У Росії "трохи" применшили кількість убитих солдатів

Йде 30-й день війни росії з Україною, і армія окупанта з кожним днем зазнає дедалі більше втрат. За даними Генштабу Збройних сил України на ранок 25 березня росія втратила понад 16 тисяч солдатів, проте російська сторона цього не визнає. За даними Міноборони рф загиблих у понад 10 разів менше.

Про це повідомляє видання "РІА Новини" у Твіттері.

"Міноборони повідомило про втрати російської армії під час спецоперації — 1 351 військовий загинув, 3 825 отримали поранення" — йдеться у повідомленні.

У мережі з гумором поставилися до брехні з боку Міноборони рф. Багато користувачів мережі жартують, що це кількість тих сімей, які отримають виплату від держави, а решту спалили в мобільному крематорії, вважаючи, що "немає тіла", немає й втрати.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна" українського виробництва. А в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів. Можна припустити, що південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою.

Нагадаємо, що раніше в Україні ліквідували полковника росії — командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади Сергія Івановича Порохню. Також під час безуспішної спроби взяти Київ був убитий генерал чеченського полку Нацгвардії Магомед Тушаєв, а неподалік Маріуполя загинув генерал-майор росії Андрій Суховецький. Крім цього на початку березня під Харковом бійці ЗСУ вбили генерал-майора рф Віталія Герасимова, який "віджимав" Крим і воював у Чечні. Ну що ж, земля їм скловатою.