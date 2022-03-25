Рус

"План йде чудово": у соцмережах висміяли озвучену росією цифру втрат в Україні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
810
"План йде чудово": у соцмережах висміяли озвучену росією цифру втрат в Україні Новина оновлена 25 березня 2022, 16:25

У Росії "трохи" применшили кількість убитих солдатів

Йде 30-й день війни росії з Україною, і армія окупанта з кожним днем зазнає дедалі більше втрат. За даними Генштабу Збройних сил України на ранок 25 березня росія втратила понад 16 тисяч солдатів, проте російська сторона цього не визнає. За даними Міноборони рф загиблих у понад 10 разів менше.

Про це повідомляє видання "РІА Новини" у Твіттері.

"Міноборони повідомило про втрати російської армії під час спецоперації — 1 351 військовий загинув, 3 825 отримали поранення" — йдеться у повідомленні.

У мережі з гумором поставилися до брехні з боку Міноборони рф. Багато користувачів мережі жартують, що це кількість тих сімей, які отримають виплату від держави, а решту спалили в мобільному крематорії, вважаючи, що "немає тіла", немає й втрати.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна" українського виробництва. А в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів. Можна припустити, що південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою.

Нагадаємо, що раніше в Україні ліквідували полковника росії — командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади Сергія Івановича Порохню. Також під час безуспішної спроби взяти Київ був убитий генерал чеченського полку Нацгвардії Магомед Тушаєв, а неподалік Маріуполя загинув генерал-майор росії Андрій Суховецький. Крім цього на початку березня під Харковом бійці ЗСУ вбили генерал-майора рф Віталія Герасимова, який "віджимав" Крим і воював у Чечні. Ну що ж, земля їм скловатою.

Теги:
#Війна #Втрати #Втрати Росії
У росії приголомшили заявою щодо війни з Україною: "Основні завдання виконані"
Новини Росії
У росії приголомшили заявою щодо війни з Україною: "Основні завдання виконані"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У росії приголомшили заявою щодо війни з Україною: "Основні завдання виконані"
У росії приголомшили заявою щодо війни з Україною: "Основні завдання виконані"
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба
Кулеба відповів на гучні слова Ердогана про "консенсус" із росією
Дата публікації
Категорія
Генерал-лейтенант армії Яків Рязанцев знищено в Україні
Ще одного російського генерала знищено в Україні: поїхав до Чорнобаївки і помер
Дата публікації
Категорія
У Нагірному Карабаху відновилися бої
Нове загострення в Карабаху: що відомо, і що кажуть Азербайджан та Вірменія
Дата публікації
Категорія
Повномасштабне російське вторгнення триває вже 30 днів
Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно