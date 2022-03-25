"А можна скасувати Путіна?" Соцмережі вибухнули після одіозної заяви диктатора про росію

Користувачів мережі путінська "балаканина" насмішила.

Кривавий диктатор та російський президент володимир путін, який оголосив Україні війну, схоже, що образився на західні країни за введені санкції. Під час свого останнього виступу він заявив, що Захід хоче "скасувати" росію.

Відео з виступом путіна у п'ятницю, 25 березня, розтиражували російські Telegram-канали.

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За словами російського глави, західні країни нібито дискримінують все, що пов'язано з росією.

"Нещодавно скасували Джоан Роулінг за те, що вона не догодила шанувальникам гендерних свобод. Сьогодні намагаються скасувати цілу тисячолітню країну, наш народ. Говорю про прогресуючу дискримінацію всього, що пов'язане з росією. Горезвісна культура скасування перетворилася на відміну культури. З афіш вимарюють Чайковського та Рахманінова, забороняються російські письменники та їхні книги. Востаннє таку масову кампанію зі знищення неугодної літератури проводили нацисти у Німеччині", — заявив Путін у своїй промові.

Однак, користувачі мережі зі словами кривавого російського диктатора не погодилися. На їх думку, "скасувати" хочуть лише путіна та його близьке оточення, яке підтримує війну в Україні. Інші ж припустили, що путін своїми промовами займається "балаканиною", щоб якось потягнути час.

Ще частина помітила, що глава рф змінив спічрайтера, адже попередній писав лише "гітлерівські промови".

Не оминули увагою й цитату путіна про Джоан Роулінг. Користувачі мережі порівняли путіна з Волдемортом та зазначили, що чекають на фінал історії.

Нагадаємо, що виданню The Guardian стало відомо, що ФСБ може готувати підґрунтя для держперевороту в країні через агресивну політику кривавого диктатора володимира путіна щодо України.

До цього з’явилася інформація, нібито володимира путіна після усунення може замінити нинішній глава ФСБ Олександр Бортніков. Чиновник готовий "підсидіти царя" через особисті образи, адже зараз перебуває в немилості через провал вторгнення в Україну.

Також "Телеграф" повідомляв, що варіант із фізичним усуненням путіна в росії вже почали розглядати навіть олігархи.