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У росії депутат прямо на засіданні сказала всю правду про війну з Україною: відео

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Російські військові продовжують обстрілювати мирних українців Новина оновлена 25 березня 2022, 16:51
Російські військові продовжують обстрілювати мирних українців

Російський депутат назвала напад росії на Україну військовим злочином

У рф депутат Семилуцької районної ради Воронезької області Ніна Бєляєва прямо на засіданні засудила війну росії з Україною, висловившись таким чином проти кривавого диктатора володимира путіна.

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Відео з промовою російської чиновниці опублікував радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму Телеграмі.

"Я проти того рішення, яке було прийнято президентом росії і проти тих дій, які проводяться сьогодні на території суверенної держави Україна. Я вважаю те, що відбувається військовим злочином", — заявила Бєляєва.

При цьому російський депутат зазначила, що Україна ніяк не загрожувала росії перед нападом, а росіянам просто промили мізки пропагандисти.

"У нас вихідні дані помилкові, на нашу країну ніхто не нападав. І завтра б не напав. Це просто те, що вам пропагандисти в голову вклали. Тому що немає жодного реального доказу, що Україна готувалася нападати на росію", — заявила депутат.

Як повідомляв "Телеграф", раніше колишній ватажок незаконних збройних формувань в ОРДЛО Ігор Гіркін вперше відкрито заявив, що російські війська в Україні зазнали поразки.

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#Росія #Війна
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